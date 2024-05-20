МИД России объяснил, как гибель Раиси скажется на отношениях с Ираном

Углубление отношений продолжится

Российская сторона исходит из того, что все достигнутые ранее с Ираном договоренности будут выполняться, несмотря на гибель иранского президента Эбрахима Раиси. Такое заявление сделал в понедельник, 20 мая, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Российский дипломат выразил убежденность в том, что вопреки трагедии в Иране углубление отношений между Москвой и Тегераном продолжится — Россия подтверждает настрой на плотное взаимодействие, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси, подчеркнул, что благодаря ему уровень отношений между Россией и Ираном вышел на уверенный уровень стратегического партнерства. Иранский президент внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Москвой и Тегераном.

Между тем в Иране прошло внеочередное заседание правительственного совета под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера. Он временно принял на себя обязанности главы государства. Внеочередные выборы нового президента Ирана должны быть организованы в течение 50 дней, а пока в стране на протяжении пяти дней действует общенациональный траур.

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