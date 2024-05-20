Кремль: Иран не приглашал Россию на похороны Раиси

Традиции этого не предусматривают

Москва не получала от Тегерана информации на счет участия российских официальных лиц в траурной церемонии в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.

Кроме того, традиции похорон в Иране не предусматривают участие в церемонии международных представителей, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и назвал его выдающимся политиком.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"