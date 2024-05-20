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Кремль: Иран не приглашал Россию на похороны Раиси

12:42
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Традиции этого не предусматривают

Москва не получала от Тегерана информации на счет участия российских официальных лиц в траурной церемонии в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.

Кроме того, традиции похорон в Иране не предусматривают участие в церемонии международных представителей, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС). 

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и назвал его выдающимся политиком.

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