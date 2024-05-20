Кремль: Иран не приглашал Россию на похороны Раиси

Традиции этого не предусматривают
Москва не получала от Тегерана информации на счет участия российских официальных лиц в траурной церемонии в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси.
Кроме того, традиции похорон в Иране не предусматривают участие в церемонии международных представителей, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и назвал его выдающимся политиком.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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