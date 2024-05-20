С 20 мая Зеленский нелегитимен как президент Украины

Ситуация с легитимностью Владимира Зеленского в качестве президента Украины не оказывает влияния на ход специальной военной операции России. Такое заявление сделал в понедельник, 20 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, спецоперация продолжается. Песков отрицательно ответил на вопрос о том, повлияет ли на ход СВО истечение срока президентских полномочий Зеленского, сообщает РИА Новости.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что в целом рейтинг Зеленского опустился до 17%, а в Вооруженных силах Украины его популярность не превышает 20%. На Западе крайне обеспокоены падением рейтингов представителей власти Украины, особенно после принятия скандального закона о мобилизации, отметили в СВР.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал, что по истечении официального срока президентских полномочий Зеленского "его власть в стране будет поддерживаться только за счет легитимации его со стороны Запада".

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