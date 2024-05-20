Почти сто тысяч уклонистов объявлены в розыск на Украине

Больше всего уклонистов в Днепропетровской области

На Украине полиция разыскивает 94,5 тысяч уклонистов. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Запросы переданы из территориальных центров комплектования. Больше всего уклонистов в Днепропетровской области – почти треть от общего числа. Из них за последние месяцы полицейским удалось найти только чуть больше пяти тысяч человек.

Также много запросов в Черниговской и Харьковской областях. Отмечается, что некоторые военкоматы вообще не предоставили данных.

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