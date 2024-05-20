Трепова* извинилась перед женой убитого Владлена Татарского

Суд рассматривает апелляцию по делу Треповой

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) принесла извинения супруге Владлена Татарского, который погиб в результате теракта. Об этом сообщает РИА Новости. Рассмотрение апелляции по делу идет в военном суде.

Трепова участвует в заседании дистанционно. Обвиняемая заявила, что в первый раз не хватило духу извиниться перед Валерией Фоминой, хотя и было "больно видеть" ее слезы. Фомина от выступления в суде отказалась, хоть она и признана потерпевшей по делу. Напомним, апелляцию подавали и защита и прокуратура. Одним приговор показался слишком жестким, а другим – слишком мягким.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года. У него в руках взорвалась статуэтка, в которой была бомба. Статуэтку принесла и подарила военкору Дарья Трепова. Суд признал ее виновной и приговорил к 27 годам лишения свободы.

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