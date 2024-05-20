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В Москве открылась международная выставка мясной промышленности

14:53
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Участники представят передовые технологии и оборудование для отрасли

В Москве сегодня открыли крупную международную выставку мясной промышленности. На мероприятии собрались производители из разных регионов России и других стран. 

Участники представят передовые технологии и оборудование для отрасли, а в рамках деловой программы обсудят глобальные тенденции в животноводстве и птицеводстве, развитие аграрного сектора и вопросы господдержки.

Кроме того, лучшие отечественные шеф-повара приготовят изысканные блюда.
 

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