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Коллекцию Пушкинского музея пополнила картина венецианского художника Кассана

15:06
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Его работы в России — большая редкость

"Индюк, курицы, сороки и коза"! Сегодня коллекция Пушкинского музея пополнилась картиной Джованни Агостино Кассаны, талантливого венецианского художника, работы которого в России - большая редкость.

Этот превосходно выполненный натюрморт преподнёс галерее в дар частный коллекционер. Автор - Кассана - работал в жанре натюрморта в Венеции на рубеже 17-18-го веков. Изображение домашней птицы было истинной страстью живописца.

Его полотна пользовались популярностью не только в родной Италии, но и далеко за её пределами. Теперь картина займёт достойное место среди шедевров итальянского барокко.

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Презентация картины Джованни Агостино Кассаны "Индюк, курицы, сороки и коза" в ГМИИ имени Пушкина
Презентация картины Джованни Агостино Кассаны "Индюк, курицы, сороки и коза" в ГМИИ имени Пушкина
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