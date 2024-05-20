Коллекцию Пушкинского музея пополнила картина венецианского художника Кассана

Его работы в России — большая редкость

"Индюк, курицы, сороки и коза"! Сегодня коллекция Пушкинского музея пополнилась картиной Джованни Агостино Кассаны, талантливого венецианского художника, работы которого в России - большая редкость.

Этот превосходно выполненный натюрморт преподнёс галерее в дар частный коллекционер. Автор - Кассана - работал в жанре натюрморта в Венеции на рубеже 17-18-го веков. Изображение домашней птицы было истинной страстью живописца.

Его полотна пользовались популярностью не только в родной Италии, но и далеко за её пределами. Теперь картина займёт достойное место среди шедевров итальянского барокко.

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