Попали под сокращение: артистка цирка ищет хозяев для 15 собак

Её номер сняли с репертуара, а содержать такое количество животных ей не под силу

Объективы камеры для 5-летнего Марселя, конечно, не в новинку, большую часть жизни молодой артист провел, выступая под куполом цирка. Но теперь он, как и часть труппы, рискует остаться на улице.

"Были гастроли в городе Симферополь. Я отработала там гастрольный период и мне пришла как бы такая разнарядка с компании — вот сюда в этот цирк как бы на перестой. Когда я приехала сюда, меня поставили перед фактом, что в номере не нуждаются, номер негде работать, и номер сокращают", - говорит Таисия Обручешникова-Филиппович, дрессировщица.

Подобная новость со стороны руководства для опытной дрессировщицы стала шоком. Таисия из потомственной цирковой семьи, начинала выступать еще с мамой, потом продолжила работать с дочерью. Говорить об уровне профессионализма здесь не стоит. Однако именно формулировка низкого уровня исполнения стала одной из причин закрытия номера.

Причем, под сокращение попали не только животные, но и люди. Еще год назад начальство расформировало коллектив акробатов, предложив сотрудникам другие должности. Но четвероногие артисты - личная собственность дрессировщицы.

"Из 15 собак остаются у меня дома доживать 2 собачки. Они очень старые и уже практически не ходят, два далматинца, я их забираю. 2 кошки, им тоже уже по 15 лет, их тоже никуда. Вот получилось, что мы уже 6 собак, получается, устроили", - говорит Таисия.

Для Таисии каждая собака из ее труппы, как собственный ребенок. Расставаться очень тяжело. Владелица и рада бы оставить всех питомцев у себя, но условия не позволяют. Конечно, она искренне надеется, что на ее историю обратят внимание и каждый её подопечный найдет себе дом.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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