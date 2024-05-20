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В Подмосковье прошёл фестиваль "Маёвский взлёт"

15:05
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Для посетителей подготовили сразу несколько программ на земле и в небе

Первые зрители на аэродроме еще не появились, а на взлетной полосе среди одуванчиков уже заняли свои места главные действующие лица - два легендарных АН-2. Пока летчики осматривают машины, парашютисты получают последние указания. У многих спортсменов за спиной сотни прыжков. Кажется, в небе они ощущают себя так же комфортно, как и на земле.

И вот самолет с парашютистами отправляется в небо. Еще остается немного времени, чтобы собраться с мыслями и, конечно, настроить камеру на шлеме.

Итак, самолет набрал нужную высоту. Это 1200 метров. И парашютисты уже готовы к своему прыжку. Буквально один за другим они покидают самолет  с разницей всего в шесть секунд.

В воздухе парашютисты находятся не более полутора минут. За это время важно быстро сориентироваться в пространстве и приземлиться точно в то место, откуда вылетали.

Впрочем,  удивляли зрителей не только парашютисты. Свои навыки демонстрировали и пилоты радиоуправляемых моделей. О такой игрушке мечтают многие дети, но и не каждый взрослый сможет с ней разобраться. От настоящего самолета эта модель мало чем отличается.

"В основном здесь корпус изготовлен из стеклопластика. То есть у нас есть легкие и большие самолеты, и планера, которые делаются из стеклопластика", - говорит Юрий Иглин, пилот радиоуправляемых моделей самолетов.

Вместо привычного штурвала пилоты используют всего несколько кнопок на пульте управления. При этом сама модель может выполнять те же элементы, что и настоящий самолет. Иногда удается продемонстрировать даже самые сложные фигуры, как, например, зависание в воздухе.

Все законы физики в этот раз нарушали и радиоуправляемые вертолеты. То, что невозможно для настоящей машины, с легкостью сделала модель. Вот "мертвая" петля в ее исполнении.    

"Ни один настоящий вертолет не сделает мертвую петлю, ни один вертолет не в состоянии сделать полноценную "бочку". Вот этот конкретный вертолет не имеет никакого реального прототипа", - показывает Андрей Глушков, пилот радиоуправляемых моделей вертолетов.

Ну а главное событие дня - выступление пилотажной группы "Стрижи". Шесть истребителей МИГ-29 синхронно выполняли сложнейшие фигуры на скорости более чем 700 км/ч. Расстояние между самолетами минимальное.

"Для студентов МАИ и сотрудников - это большой праздник на самом деле, потому что группы такого уровня, их по пальцам пересчитать во все мир", - говорит Александр Шалыгин, и.о. начальника авиационной базы МАИ.

И зрители явно еще не раз вспомнят  выступление "Стрижей" и, конечно, сам фестиваль. Ведь "Маевские взлеты" - яркое событие и для тех, кто хочет связать свою жизнь с авиацией, и для тех, кто еще совсем незнаком с ней.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
Фестиваль "Маёвский взлёт"
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