Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Надо постараться обуздать разрушительную силу Луны

Овны

Немного нервный день: сегодня возможны нестыковки, опоздания и ошибки. Будьте аккуратны с деньгами и не пытайтесь поднять настроение спонтанными покупками!

Тельцы

Меркурий придрался к вашим отношениям с другом или любимым человеком. Вы уверены, что хотите расставить точки над i прямо сейчас, в столь неудачный момент?

Близнецы

Вы привыкли действовать открыто, но сегодня не тот случай, когда этот подход работает. Вам придется делать что-то скрытно, за кулисами. И это будет правильно.

Раки

Дети, друзья или подписчики в социальных сетях могут расстроить ранимых представителей знака. Старайтесь не впечатляться: вы ведь тоже иногда говорите глупости в плохом настроении.

Львы

Вам не терпится принять решения о работе, карьере, бизнесе, браке или учебе. Сразу скажем: время выбрано неудачно, вами сейчас руководят эмоции, а не логика.

Девы

Вы можете что-то напутать в документах, особенно юридических. Если запланирован экзамен или тестирование, будьте внимательны и не слушайте чужих подсказок.

Весы

Вы рискуете вляпаться в финансовую авантюру или случайно рассказать свой секрет. Сегодня не тот день, когда можно расслабляться, наоборот: контролируйте себя!

Скорпионы

Луна в вашем знаке всегда найдет виноватых и нерадивых! Ваша задача: обуздать ее разрушительную силу и не дать ей поссорить вас с кем-то из близких.

Стрельцы

Если не хотите стать без вины виноватыми, не участвуйте сегодня в рискованных разговорах. Сплетни, пересуды с коллегами или друзьями могут плохо закончиться!

Козероги

Творческие процессы сегодня могут не заладиться, а отношения с детьми испортиться. Не вините себя, это просто не тот день, переключитесь на текущие дела.

Водолеи

Не спешите выносить сор из избы, даже если очень хочется! Не стоит доверять людям личную и сокровенную информацию, иначе впоследствии вы сильно пожалеете.

Рыбы

Поездки по городу, деловые встречи и переписки могут проходить нервно. А делать покупки или заключать договоры и вовсе не стоит: Меркурий и Луна против!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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