На Западе продолжают обсуждать возможность отправки своих войск на Украину

Некоторые страны Североатлантического альянса, направившие своих специалистов обучать бойцов ВСУ на Украине, уже получают их обратно. Заявление такого содержания сделала в понедельник, 20 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в своем Telegram-канале, "некоторые страны уже получают своих обучающих обратно", хотя они "и молчат об этом". Захарова выразила надежду на то, что "храбрая Кая расскажет подробности".

Ранее глава эстонского кабмина Кая Каллас заявила, что потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с Россией. Политик подтвердила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев, хотя и не берут ответственность за гибель своих граждан на Украине.

До того председатель литовского правительства Ингрида Шимоните рассказала, что Литва может отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. По утверждению политика, она уже заручилась соответствующим разрешением Сейма.

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