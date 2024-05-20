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Москвичам пообещали летнюю грозу в мае

14:40
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Воздух прогреется до 25 градусов

Во вторник, 21 мая, в Москве прогнозируется до 25 градусов выше нуля, кратковременные дожди и гроза. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Как отметил эксперт в интервью АГН "Москва", неустойчивость в атмосфере приведет к тому, что будут кратковременные, но интенсивные дожди летнего типа с грозой и громом и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Однако метеоролог предположил, что "такая летняя гроза не испугает москвичей, потому что температура очень комфортная, выше нормы".

При этом под конец рабочей недели столбики термометров вернутся к климатической норме — около 20 градусов тепла.

Между тем в столичном регионе действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Он введен из-за ожидающейся грозы с сильным ветром. Срок действия предупреждения — до 21:00 мск вторника, 21 мая, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее отмечал, что с каждым годом погода становится более капризной и труднопрогнозируемой. Из-за глобального потепления увеличивается частота сильных перепадов как по температуре, так и по осадкам.

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