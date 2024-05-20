Суд оправдал петербурженку, 8 марта воткнувшую нож в сожителя

Ее действия расценили как самооборону

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оправдал местную женщину, которая ранила ножом своего сожителя после пьяной ссоры.

Суд не увидел действиях Анастасии Николайковой состава преступления, женщина действовала в пределах допустимой самообороны, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

"За Николайковой признано право на реабилитацию", - написала она. Николайкову обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в прошлом году 8 марта. Николайкова поругалась со своим сожителем Михаилу Стародубовым. Придя домой, она застала его пьяным и в компании друга. Мужчина начал проявлять агрессию, ударил избранницу. Женщина спряталась от разъяренного мужчины в санузле, но тот зашел за ней следом, прихватив поварской нож.

Николайкова выхватила у него нож и вонзила в плечо. После этого она закричала и позвала на помощь друга. Тот вызвал скорую помощь. До прибытия медиков Анастасия зажимала рану Стародубова полотенцем.

Как выяснил суд, Стародубов и ранее проявлял к избраннице агрессию и физическое насилие. При таких обстоятельствах, женщина действовала в условиях необходимой обороны, ее действия соответствовали характеру посягательства, уточнила Лебедева.

Пострадавший мужчина также считает, что его возлюбленная не заслуживает наказания, уточнила Комсомольская правда".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"