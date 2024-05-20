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Дрон сбросил боеприпас на две машины в Донецке

14:24
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Пострадал водитель маршрутки

Мирный житель получил ранение после того, как беспилотник сбросил боеприпас на два автомобиля в Донецке. Под удар попали легковушка и микроавтобус, сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, ранение получил водитель маршрутки. ЧП произошло в Кировском районе города. Очевидцы отмечают, что "прилет" был только один. Все слышали звук подлетающего БПЛА и после этого раздался хлопок.

Очевидцы также говорят, что район находится недалеко от Красногоровки, которую контролируют ВСУ. И потому прилеты здесь бывают часто. Каждый день кто-то страдает от атаки с украинской стороны.

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