Медведев: Зеленский является законной военной целью для России

Владимира Зеленского Россия считает "законной военной целью". Об этом заявил в интервью ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что отсутствие у Зеленского статуса легитимного президента ничего не изменит.

Медведев отметил, что Зеленский "возглавляет враждебный России политический режим". Политик назвал президента Украины "военным преступником". По мнению зампреда Совбеза, украинский лидер должен быть пойман и предан суду. Или же ликвидирован.

При этом, отмечает Медведев, не важно кто подпишет акт о капитуляции. это может быть как Зеленский, так и его преемник.

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