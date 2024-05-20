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Медведев: Зеленский является законной военной целью для России

14:54
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Владимира Зеленского Россия считает "законной военной целью". Об этом заявил в интервью ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что отсутствие у Зеленского статуса легитимного президента ничего не изменит.

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины
Зеленский заявил о стабилизации ситуации под Харьковом

Медведев отметил, что Зеленский "возглавляет враждебный России политический режим". Политик назвал президента Украины "военным преступником". По мнению зампреда Совбеза, украинский лидер должен быть пойман и предан суду. Или же ликвидирован.

При этом, отмечает Медведев, не важно кто подпишет акт о капитуляции. это может быть как Зеленский, так и его преемник.

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