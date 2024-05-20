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Путин обсудил с главой Кабардино-Балкарии развитие региона

14:43
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Главной темой стали инвестиционные проекты

О развитии Кабардино-Балкарии доложил сегодня Владимиру Путину глава региона Казбек Коков. Президент принял его в Кремле. Главной темой стали инвестиционные проекты. Руководитель республики сообщил о достигнутых успехах в экономике. И о том, что увеличение государственных и частных инвестиций позволяет реализовывать масштабные задачи: такие, как строительство жилья, детских садов и поликлиник, производить регулярные доплаты медикам, а также модернизировать знаменитые высокогорные курорты и возводить первый республиканский IT-парк.

Казбек Коков: "У нас есть прорывные проекты, которые утверждены правительством Российской Федерации. Это и развитие курорта в ВТРК "Эльбрус". Сегодня на 2024 – 2026 год планируется вложить бюджетных средств 14 с половиной миллиардов рублей. Все эти деньги идут на инфраструктурные решения – именно расширение зоны катания до 35 километров, новых подъёмных механизмов, мест стоянки и так далее, это гостиничные комплексы, места досуга".

Владимир Путин "Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонты своевременные, нужно осуществлять новое строительство, поликлиники и ФАПы".

 

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Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
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