МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху

И министра обороны Израиля

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

По данным МУС, Нетаньяху и Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества на территории Палестины как минимум с 8 октября 2023 года.

Кроме того, МУС намерен добиться выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Палестины.

Все преступления совершены в контексте конфликта между Палестиной и Израилем, а также Израилем и ХАМАС. Ранее Нетаньяху и Галант в очередной раз однозначно заявили, что война будет вестись полной ликвидации ХАМАС.

Утром 7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника. В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране.

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