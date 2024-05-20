ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху

15:05
  • понедельник
  • 20 мая 2024

И министра обороны Израиля

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.
В секторе Газа погибли уже больше 35 тысяч человек

По данным МУС, Нетаньяху и Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества на территории Палестины как минимум с 8 октября 2023 года.

Кроме того, МУС намерен добиться выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Палестины.

Все преступления совершены в контексте конфликта между Палестиной и Израилем, а также Израилем и ХАМАС. Ранее Нетаньяху и Галант в очередной раз однозначно заявили, что война будет вестись полной ликвидации ХАМАС.

Утром 7 октября 2023 года палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника. В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.