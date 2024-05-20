Минфин объяснил, кто выиграет от предстоящих налоговых изменений

Они затронут и граждан, и бизнес
Предложения о параметрах изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) еще дорабатываются, но прогрессия должна затронуть только обеспеченных граждан, не большинство населения. Об этом в понедельник, 20 мая, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
Глава Минфина отметил, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений в России.
Что касается бизнеса, налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий. Они также не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия.
Силуанов также пообещал, что будет предусмотрена налоговая амнистия для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать легально, по белым схемам, сообщает РИА Новости.
Ранее в Кремле рассказали, что глава государства Владимир Путин усматривает основной принцип справедливости налоговых изменений в том, чтобы зарабатывающие меньше платили меньше налогов, а более обеспеченные должны платить больше.
Говоря о необходимости донастройки налоговой системы, президент подчеркивал, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, предупреждал Владимир Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"