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На Украине предложили переделать советский памятник в символ ЛГБТ*

15:55
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Или в "водяную горку какую-нибудь"

На Украине предложили сделать из Арки Дружбы народов в Киеве символ ЛГБТ (движение признано в России экстремистским – прим. ред.).

С такой инициативой выступил директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович. Еще вариант – переделать арку в "какую-нибудь водяную горку".

"Оставить Арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", - предложил он.

Арка Дружбы народов в Киеве была построена в 1982 году в честь воссоединения Украины с Россией в 1654 году. Памятник хотели снести еще в 2015-2017 годах, но тогда от идеи отказались из-за высокой стоимости демонтажных работ. В конце апреля 2024 года власти демонтировали композицию в честь Переяславской рады под Аркой.

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