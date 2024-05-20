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Ливень с градом и ураган обрушились на Новосибирск

19:16
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Ветер повалил несколько деревьев и сорвал кровлю с одного из зданий

Сильный ливень с градом и ураган обрушились на Новосибирск.

За считанные минуты целые улицы были залиты водой. Местные жители делятся в социальных сетях видеокадрами буйства стихии. На них можно видеть, как по дорогам и тротуарам несутся бурные потоки.

Вода проникла даже в одну из станций метро, устремившись вниз по ступеням. Сильный ветер повалил несколько деревьев и сорвал кровлю с одного из зданий.

Ливень продолжался около 30 минут и закончился так же внезапно, как и начался. Городские службы оперативно устранили его последствия.

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