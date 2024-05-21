В крымском парке "Тайган" большое прибавление в самых разных семействах

Однако не всем новорожденным повезло с родителями

Дамы, конечно, вперед. Впрочем, у единственного парня в помете и так нет шансов пробиться сквозь тройку бойких и крикливых львиц. Мама этой четверки - молодая и неопытная самка - отказалась от потомства. И котята будто поняли, что теперь им самим придется бороться за выживание.

Вместо родителей - сотрудники парка. Львят кормят искусственно молочной смесью каждые два часа и обязательно делают массаж живота для нормального пищеварения.

"Сухие пупочки, ровные хвостики, лапки. Замечательные малыши", - отмечает Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Эти носухи - тоже отказники. Чудом выжили. Их обнаружили, когда они уже несколько часов были без материнского тепла и молока. Беспризорников взяла под свою опеку недавно родившая кошка. Теперь выкармливает четверых котят и двух енотов.

"Мона Лиза очень добрая кошка, она хорошо их приняла, как своих облизала", - говорит Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Животные часто отказываются от своего помета - у слабых и болезненных детенышей нет шанса. Иногда причиной становится неопытность самки или стресс, вызванный, например, агрессивным поведением самца. В природе такое потомство обречено на гибель, но в зоопарках пытаются сохранить жизнь каждого. К тому же синдром кукушки здесь далеко не у всех обитателей.

Сейчас в парке львов - традиционный весенний бейби бум. Два дня назад появился очаровательный голландский мини-ослик. Но несмотря на столь юный возраст, он уже достаточно прочно и уверенно стоит на ногах. Сейчас побежит к своей маме, которая сама кормит его молоком.

Пополнение и в семье кошачьих лемуров. Малыши, как приклеенные, висят на маме, но уже изучают окружающие запахи и звуки. А вот карликовые кенгуру пока не спешат вылезать из сумок. На улице еще слишком прохладно, и нос комфортнее держать в тепле. Если, конечно, только нет такой же шубы как у венгерских свиней. Тут визгу много и шерсти достаточно. С такими кудряшками - даже зимой не холодно. Не говоря уже про лето, до которого остались считанные дни.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"