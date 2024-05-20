Мишустин: Россия должна войти в десятку мировых лидеров в области фотоники

У этой области огромный потенциал

Россия должна войти в десятку мировых лидеров в области фотоники. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по вопросам технологического суверенитета в Сарове.

В Нижегородскую область председатель правительства прибыл с рабочим визитом. Перед заседанием премьер-министр посетил выставку "Росатома", где представили разработки для применения фотоники в различных сферах.

Наука эта объединяет знания свойств лазера, оптики, электроники. Так, например, главе кабмина рассказали о лазере для оперирования катаракты. Литотриптер - прибор для дробления камней при мочекаменной болезни. А комплексный лазер для биопсии позволяет выявить онкологию на ранних стадиях. Точность диагноза - 90 процентов. Оборудование сейчас проходит клинические испытания.

Фотоника широко используется не только в медицине, отметил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул: у этой области большой потенциал в космической сфере, в развитии беспилотного транспорта и искусственного интеллекта.

"Сегодня рынок этой техники - один из самых перспективных в мире. И в прошлом году его объем составил около 20 миллиардов долларов, около 2 триллионов рублей. Здесь очень важно объединить усилия промышленников, разработчиков, научного сообщества. Главное - локализовать всю технологическую цепочку производства от специальных материалов до сборки готовых устройств. Только так мы можем быть конкурентноспособны и на внутреннем рынке и экспортировать технологии. И войти в десятку мировых лидеров производств фотоники", - подчеркнул премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"