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Названа дата похорон президента Ирана Раиси

21:31
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Церемония пройдет в Мешхеде

Объявлена дата похорон президента Ирана Эбрахима Раиси. Как сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури, церемония прощания с иранским лидером, погибшим в аварии вертолета, пройдут 23 мая в Мешхеде.

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Вице-президент уточнил, что мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы. После церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело президента отправят в Кум, затем в Тегеран, Бирдженд, и только потом в Мешхед.

19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Иранские власти пока называют основной версией произошедшего техническую неисправность, передает РИА Новости.

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