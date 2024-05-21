СБ ООН отклонил резолюцию России о запрете гонки вооружений в космосе

Документ призывает предотвращать размещение оружия в космосе

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, разработанный Россией, о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 членов организации за принятие документа проголосовали семь государств, в том числе Россия и Китай. Еще семеро выступили против, Швейцария воздержалась.

Документ содержал призыв "предпринять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе и угрозу применения силы в космосе, а также из космоса по Земле и с Земли по объектам в космосе".

Для выполнения этих мер предлагалось создать "надежно проверяемые и юридически обязывающие многосторонние соглашения" для предотвращения гонки вооружений в космосе во всех аспектах, сообщает ТАСС.

В апреле российская делегация в ООН наложила вето на резолюцию США о неразмещении ядерного оружия в космосе. Спикер МИД России Мария Захарова пояснила, что Москва была вынуждена так поступить в связи с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал циничным подлогом и обманом назвал наш представитель при ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения. При этом постпред США обвинила Москву в провоцировании ядерной угрозы.

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