США испугались обвинений Ирана в причастности к гибели Раиси

Вашингтон уверяет в своей непричастности к крушению вертолета

В Вашингтоне боятся, что Иран может обвинить Соединенные Штаты или Израиль в крушении вертолета, в результате которого погиб иранский президент Ибрахим Раиси и сопровождавшие его лица. Об этом рассказали информированные источники.

Как сообщает Politico, американские власти следят за реакцией Тегерана на внезапную смерть Раиси в надежде, что статус-кво в регионе сохранится. Однако чиновники в США опасаются, что обвинения со стороны Ирана могут "привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем".

Один из собеседников издания рассказал, что на этом фоне "какое-то время вопрос: "Так начинается Третья мировая война?" не казался безумным".

Между США и Ираном сохраняются крайне напряженные отношения. За последние три года Вашингтоном были введены санкции против 600 юридических и физических лиц Ирана под различными предлогами, а в апреле в Белом доме пригрозили новыми рестрикциями. В частности, Соединенные Штаты винят Тегеран в поставках вооружений России.

Еще одним открытым противником Ирана на международной арене является Израиль. В апреле источники сообщали, что Тель-Авив намеревался ударить по нескольким военным объектам в Иране, в том числе вблизи Тегерана. Однако из-за давления США, Великобритании и Германии было решено дать ограниченный ответ, чтобы "избежать эскалации".

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