Отчисленного из МГУ украинского студента депортируют из России

У него есть возможность обжаловать это решение
Отчисленного из МГУ студента, собиравшего деньги для украинской армии, депортируют из России.
Троицкий суд Москвы удовлетворил ходатайство о помещении бывшего студента Сергея Гулько в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации.
По закону у Гулько есть возможность обжаловать это решение, передает РИА Новости.
Уроженца Одессы Сергея Гулько задержали в Москве 3 апреля, а 14 мая отчислили из МГУ за попытки собрать деньги для ВСУ и публикации с экстремистскими лозунгами.
Молодой человек учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины. Проблем с успеваемостью у него не было.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"