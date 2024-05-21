Отчисленного из МГУ украинского студента депортируют из России

У него есть возможность обжаловать это решение

Отчисленного из МГУ студента, собиравшего деньги для украинской армии, депортируют из России.

Троицкий суд Москвы удовлетворил ходатайство о помещении бывшего студента Сергея Гулько в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации.

По закону у Гулько есть возможность обжаловать это решение, передает РИА Новости.

Уроженца Одессы Сергея Гулько задержали в Москве 3 апреля, а 14 мая отчислили из МГУ за попытки собрать деньги для ВСУ и публикации с экстремистскими лозунгами.

Молодой человек учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины. Проблем с успеваемостью у него не было.

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