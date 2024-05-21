Минздрав предложил внести "Тапентадол" в список наркотических веществ

Лекарство действует как анальгетик

Лекарство "Тапентадол" предложили внести в список наркотических веществ. Соответствующая инициатива исходила от министерства здравоохранения России. Постановление появилось на сайте проектов нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что необходимо изменить государственный контроль в отношении данного лекарственного препарата. Поэтому предлагается включить его в список психотропных веществ, оборот которых ограничен и контролируется государством.

Авторы документа называют препарат "агонистом мю-опиоидных рецепторов". И указывают на то, что пациенты, которых лечат данным веществом, должны контролироваться на предмет появления зависимости. При этом резкая отмена препарата или снижение его дозы вызывают тяжелые нарушения психического и физического здоровья.

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