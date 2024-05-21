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Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС

08:40
  • вторник
  • 21 мая 2024

Киев продолжает угрожать безопасности станции

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной и хрупкой.
МАГАТЭ признало, что ЗАЭС была на грани ядерной аварии 7 апреля

Военная активность рядом со станцией сохраняется, что создает определенные риски для важнейшего объекта, сообщил "РИА Новости" гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Так, в частности, в апреле Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по территории ЗАЭС при помощи беспилотников.

Чтобы избежать ядерной катастрофы на ЗАЭС, следует соблюдать пять принципов, установленных МАГАТЭ с начала украинского конфликта, это:

- недопущение атак на станцию;

-неразмещение на ее территории тяжелой техники и военных;

-  не подвергать опасности энергоснабжение станции;

- обеспечение защиты всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции;

- не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

"Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", - сообщил Гросси.

Запорожская АЭС находится под контролем России. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. На ней 6 энергоблоков. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию.

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