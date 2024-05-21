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Медведчук: на Украине из-за Зеленского образовался правовой коллапс

08:58
  • вторник
  • 21 мая 2024

Отменой выборов нынешний глава государства узурпировал власть

Украина загнана в правовой коллапс. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью агентству РИА Новости. Он уверен, что Владимир Зеленский, отменив президентские выборы, попросту узурпировал власть.

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Медведчук заявил, что отсутствие выборов президента противоречит конституции Украины. Напомним, срок пребывания во власти Зеленского истек 20 мая. Выборы же были отменены. Глава государства сослался на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ранее Владимира Путина попросили прокомментировать легитимность Зеленского после истечения срока полномочий главы государства. Российский лидер подчеркнул, что на этот вопрос должны отвечать политическая и правовая системы Украины.

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