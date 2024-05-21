Отменой выборов нынешний глава государства узурпировал власть

Украина загнана в правовой коллапс. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью агентству РИА Новости. Он уверен, что Владимир Зеленский, отменив президентские выборы, попросту узурпировал власть.

Медведчук заявил, что отсутствие выборов президента противоречит конституции Украины. Напомним, срок пребывания во власти Зеленского истек 20 мая. Выборы же были отменены. Глава государства сослался на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ранее Владимира Путина попросили прокомментировать легитимность Зеленского после истечения срока полномочий главы государства. Российский лидер подчеркнул, что на этот вопрос должны отвечать политическая и правовая системы Украины.

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