Политолог Супонина о гибели президента Ирана: "Это не последняя политическая трагедия"

Под угрозой, прежде всего, более менее самостоятельные политики

Причиной крушения вертолёта, на котором летел Эбрахим Раиси, вероятно, стала техническая неисправность машины. Об этом сообщает Иранское информационное агентство. Многие эксперты отмечают, что фактор плохой погоды также надо учитывать. Высказываются и конспирологические версии. Вертолёт Bell-212 разбился на севере страны в воскресенье. Утром в понедельник спасатели нашли место падения. Все, кто были на борту - пятеро пассажиров и три члена экипажа - погибли.

О причинах и последствиях катастрофы с ведущим программы "События. 25-й час" поговорила политолог-международник Елена Супонина.

"В мире, во-первых, нарастает нестабильность. На фоне хаоса это не последняя политическая трагедия, к сожалению. А во-вторых, под угрозой, прежде всего, более менее самостоятельные политики. Те, кто не идет четко в фарватере политики США, а сходит с орбиты. Если не полностью, то хотя бы частично. И здесь странностей становится все больше. Я вообще не сторонник теории заговоров. Я не конспиролог. Но можно вспомнить гибель более-менее самостоятельного политика в Японии – Синдзо Абе, можно вспомнить угрозы в адрес венгерского премьера Орбана, и как раз на днях в Турции президент Эрдоган снова заявил о попытке заговора в отношении него. Он сказал, что кукловоды известны. Все это вместе выливается в загадочную картину", - считает Супонина.

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