Герои СВО: с риском для жизни заменил поврежденные блоки связи

Российские бойцы проявляют мужество и отвагу

Сержант Александр Коваль под обстрелом радикалов оперативно отремонтировал поврежденное осколками оборудование узла связи. С риском для жизни он заменил вышедшие из строя блоки. Это позволило обеспечить устойчивое и непрерывное управление войсками. Атака противника была отражена.

Младший сержант Марк Давыдов во время ведения воздушной разведки с помощью беспилотника обнаружил хорошо замаскированное скопление вражеской техники, готовой к наступлению. Передав на командный пункт координаты, Марк корректировал удары нашей артиллерии: уничтожены две БМП, один БТР и часть личного состава боевиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"