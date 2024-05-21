ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская армия существенно продвинулись вглубь обороны в Харьковской области

08:47
  • вторник
  • 21 мая 2024

Наши бойцы улучшили тактическое положение на нескольких направлениях

Российские военные, продолжая теснить противника, полностью освободили посёлок Белогоровка в Луганской народной республике. Контроль над этим населённым пунктом открывает возможность для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Кроме того, за сутки наши бойцы улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, в том числе, существенно продвинулись вглубь обороны неприятеля в Харьковской области и на территории ДНР.

На Южно-Донецком участке фронта тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота надежно прикрывают штурмовые подразделения, а  также не дают неонацистам подтянуть резервы. Бойцы работают парами или тройками на дистанции до 2 километров. У них на вооружении - самые лучшие современные  винтовки, в основном, отечественного производства. Порой цель, а это командный состав противника, приходится выслеживать часами и даже сутками.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М уничтожил опорники и живую силу киевских боевиков. Прикрывая пехоту группировки "Центр", "Аллигатор" нанес удар по врагу неуправляемыми ракетами. А затем экипаж выполнив маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек, благополучно вернулся на аэродром базирования. Как доложил передовой авианаводчик, задача полностью выполнена.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.