Российская армия существенно продвинулись вглубь обороны в Харьковской области

Наши бойцы улучшили тактическое положение на нескольких направлениях

Российские военные, продолжая теснить противника, полностью освободили посёлок Белогоровка в Луганской народной республике. Контроль над этим населённым пунктом открывает возможность для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Кроме того, за сутки наши бойцы улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, в том числе, существенно продвинулись вглубь обороны неприятеля в Харьковской области и на территории ДНР.

На Южно-Донецком участке фронта тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота надежно прикрывают штурмовые подразделения, а также не дают неонацистам подтянуть резервы. Бойцы работают парами или тройками на дистанции до 2 километров. У них на вооружении - самые лучшие современные винтовки, в основном, отечественного производства. Порой цель, а это командный состав противника, приходится выслеживать часами и даже сутками.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М уничтожил опорники и живую силу киевских боевиков. Прикрывая пехоту группировки "Центр", "Аллигатор" нанес удар по врагу неуправляемыми ракетами. А затем экипаж выполнив маневр уклонения и отстрел тепловых ловушек, благополучно вернулся на аэродром базирования. Как доложил передовой авианаводчик, задача полностью выполнена.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"