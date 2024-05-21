Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

По этому делу были арестованы 12 человек

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" не стали использовать гарантированную им законом возможность обжалования постановления о продлении ареста. Это следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции.

Как отмечает РИА Новости, постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоды*, Мухаммадсобира Файзова* и Шамсидина Фаридуни* вступили в силу, они не были обжалованы.

Всего в Москве были арестованы 12 обвиняемых в теракте в "Крокусе", часть из них обжаловали продление содержания под стражей.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что "есть основной организатор, который сидит за границей". Называть его глава ФСБ не стал, сославшись на тайну следствия, но отметил, что "мы практически догадываемся, кто это".

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла в мае 2014 года, прослеживается общий подход. Это подтверждает необходимость денацификации Украины, убежден политик.

* внесены Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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