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В Польше арестованы девять подозреваемых в диверсиях по заказу России

09:20
  • вторник
  • 21 мая 2024

Среди них – граждане Украины, Белоруссии и Польши

Власти Польши заподозрили девятерых человек в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Такое заявление сделал глава польского правительства Дональд Туск.
Польша объявила о задержании "российского дезертира"

Как отметил политик, девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше — якобы по заказу России. Туск заявил, что "это касается избиений, поджогов и попыток поджога".

Арестованные — наемники, представители криминального мира. Они являются гражданами Украины, Белоруссии и Польши, заявил Туск.

При этом проводится "не только расследование, но и масштабная операция по устранению данного вида угроз, а значит, и по задержанию других потенциальных преступников", цитирует польского премьера РИА Новости.

Еще в 2023 году Варшава пыталась раздуть шпионский скандал с якобы российским следом. Власти Польши утверждали, что в стране задержали не менее 14 членов шпионской сети, якобы работавших на Российскую Федерацию.

Тем временем русофобские планы польских властей столкнулись с препятствием в виде коррупции. В стране разворовали примерно 5,8 миллиона долларов, предназначенных на антироссийскую кампанию StopRussiaNow. Высшая контрольная палата Польши решила обратиться в прокуратуру.

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