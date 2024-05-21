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ВСУ дроном-камикадзе атаковали машину под Белгородом

09:20
  • вторник
  • 21 мая 2024

Есть погибшая и пострадавшие

Под Белгородом женщина погибла в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по легоквому автомобилю.

Инцидент произошел в Белгородском районе у КПП поселка Октябрьский. Беспилотник попал  в движущийся автомобиль. В машине находились три пассажира и водитель. Женщина погибла на месте, трое получили ранения.

Как уточнил губернатор Белгородской области, свекровь погибшей получила открытую черепно-мозговую травму, свекр и муж - осколочные ранения разных частей тела. Все пострадавшие доставлены в больницы, им отказывается медицинская помощь.

Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные регулярно обстреливают российское приграничье. Из-за обстрелов Белгорода России вынуждена создать санитарную зону на харьковском направлении, чтобы защититься от атак противника.

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