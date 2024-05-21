МАГАТЭ ожидает ограничения запрета США на импорт российского урана

Рафаэль Гросси считает преждевременными разговоры о хаосе в обеспечении ураном

Закон США о запрете на импорт урана из России, скорее всего, будет содержать исключения. Такое мнение высказал генеральный директор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Его цитирует РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что, конечно же, США имеют право на суверенное решение. Но Россия – едва ли не самый главный поставщик урана во всем мире. Поэтому из закона нужно сделать исключения.

Гросси не готов сказать – приведет ли этот шаг к хаосу в мировой атомной энергетике. Все будет зависеть от того, насколько широко будет действовать данный запрет. Но заменить полностью поставки из России будет трудно.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект, который запрещает импорт урана из России. Документ вступает в силу через 90 дней после принятия. При этом есть возможность сделать исключения для некоторых предприятий до 2027 года.

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