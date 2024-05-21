Путин утвердил порядок выезда из России допущенных к гостайне

Документ также касается членов Совфеда и Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок выезда за рубеж для граждан, имеющих допуск к государственной тайне.

Согласно документу, такие лица должны уведомлять Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) о намерении выехать за границу не позднее чем за месяц до отъезда.

Эти правила распространяются на сенаторов, депутатов Госдумы, судей депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации и ряд других лиц, обладающих допуском к гостайне, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые покинули страну и совершают в отношении нее "подлые поступки", ждет Магадан. После того, как магаданские власти с обидой прокомментировали стереотипы про свою область и открестились от предателей, Володин предложил ссылать релокантов-предателей на рудники, выбрав такую местность, "чтобы там не было лета".

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