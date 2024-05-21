МВД предложило разрешить лишенным гражданства оставаться в России до 90 дней

Поправки потребовались после вступления в силу закона "О гражданстве"

Российские власти планируют закрепить сроки возможного пребывания в стране лиц, которые лишились гражданства России. С соответствующим предложением выступило Министерство внутренних дел, его уже одобрили в кабмине.

Как пишут "Известия", поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации. Они также предлагают упрощенный порядок выдачи вида на жительство для тех, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что данный законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении. Эксперт подчеркнул, что пока эти люди находятся в России с неурегулированным правовым статусом.

Ранее в ЛДПР предложили аннулировать вид на жительство мигрантам за правонарушения любой категории тяжести. Разработанные в партии поправки предлагают также пожизненно запретить въезд иностранцам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение всех категорий преступлений.

При этом в России уже начали лишать приобретенного гражданства иностранцев, совершивших серьезные преступления. За период с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года российских паспортов лишились 62 мигранта за применение насилия в отношении представителя власти, изнасилования, незаконный оборот наркотиков.

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