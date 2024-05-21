Москвичей предупредили о сильной грозе

Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду

Сильная гроза, ливень и порывистый ветер ждут сегодня Москву. Жителей и гостей столицы уже предупредили о надвигающемся ненастье. Кратковременные ливни возможны уже после 12 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Стихия, по прогнозам, будет бушевать до 21 часа. При грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Поэтому спасатели просят быть внимательными и осторожными на улицах.

Не рекомендуется укрываться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. Кроме того, мосты, линии электропередачи и трубопроводы могут быть опасны, когда идет грозовой фронт. Туда могут попасть молнии. Лучше всего оставаться дома и запереть все окна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"