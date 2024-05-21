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Москвичей предупредили о сильной грозе

09:49
  • вторник
  • 21 мая 2024

Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду

Сильная гроза, ливень и порывистый ветер ждут сегодня Москву. Жителей и гостей столицы уже предупредили о надвигающемся ненастье. Кратковременные ливни возможны уже после 12 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС. 

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Стихия, по прогнозам, будет бушевать до 21 часа. При грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Поэтому спасатели просят быть внимательными и осторожными на улицах. 

Не рекомендуется укрываться под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. Кроме того, мосты, линии электропередачи и трубопроводы могут быть опасны, когда идет грозовой фронт. Туда могут попасть молнии. Лучше всего оставаться дома и запереть все окна. 

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