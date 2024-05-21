Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

Технопарки создадут благоприятные возможности для тысячи новых компаний

Современная история московского предпринимательства насчитывает более трех десятков лет. За это время оно прошло огромный путь – от первых торгово-закупочных кооперативов до современных высокотехнологичных производств, причем развитие инновационной экосистемы продолжается. Об этом в понедельник, 21 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

С 2018 г. действует Московский инновационный кластер – цифровая платформа инновационной экосистемы столицы и основной канал предоставления мер поддержки бизнесу со стороны Правительства Москвы. С помощью МИК бизнес реализовал 14,3 тыс. инновационных проектов, в т.ч. 5 тыс. – в кооперации с другими участниками кластера. Через платформу было привлечено более 34,2 млрд рублей инвестиций, объем полученной через платформу городской поддержки компаниями – участниками Московского инновационного кластера составил 14,2 млрд рублей. Кооперация московских компаний направлена на укрепление технологического суверенитета страны. Её целью является ускоренная разработка новых технологий и выведение на рынок технологических продуктов за счет объединения усилий технологических компаний, города, науки и крупных корпораций в перспективных технологических отраслях. Технологические компании Москвы имеют доступ к запросам от корпораций и города на создание инновационных решений. При этом компании выступают в качестве научных, производственных, инвестиционных партнеров в ходе реализации проектов и решения имеющихся технологических задач.

Собянин отметил, что центральным ядром инновационной инфраструктуры являются технопарки для размещения высокотехнологичных производств.

В 2016 г. мы сформировали специальную систему налоговых льгот для технопарков. С тех пор в их развитие было вложено более 85 млрд рублей частных инвестиций, в городской бюджет поступило 52 млрд рублей налогов. Каждый рубль налоговых льгот для технопарков дает 9 рублей инвестиций в инфраструктуру и 6 рублей налогов в бюджет Москвы. В 48 технопарках Москвы разместили свои производства 2,2 тыс. высокотехнологичных компаний, в которых работает 72,5 тыс. человек. Современные московские технопарки – это более ста центров коллективного пользования для резидентов: лаборатории, чистые комнаты, центры сертификации и прототипирования. Это бизнес-инкубаторы, акселераторы и партнерские обучающие программы для начинающих предпринимателей и талантливой молодежи. И это – творческая предпринимательская среда, в которой происходит постоянный обмен опытом и идеями. Поэтому абсолютно неслучайно, что доступные к аренде площади действующих технопарков заполнены на 99%. А строящиеся площадки формируют специальные "листы ожидания" для будущих резидентов. С одной стороны, это объективный показатель успеха. Но с другой – указывает на явный дефицит.

Столичные власти намерены в ближайшие годы создать как минимум 1 миллион квадратных метров качественной и оснащенной современным оборудованием инфраструктуры, чтобы возможности для развития получили тысячи новых перспективных компаний.

Ранее сообщалось, что Москва поддерживает инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса. Предприниматели могут получить гранты до 3 миллионов рублей. Всего запущено четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее.

Также Москва за пятилетку помогла технологическому бизнесу привлечь инвестиции на девять с половиной миллиардов рублей. Почти треть этой суммы компании получили в 2023 году. Стартапы могут направить средства на научные исследования и масштабирование проектов.

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