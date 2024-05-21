Собянин: К проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Сервис помогает делать город лучше

В этому году проекту "Активный гражданин" исполнилось 10 лет, за это время к нему присоединились почти семь миллионов москвичей.

Самые популярные реализованные проекты – развитие транспорта, городские мероприятия, выбор названий и благоустройство дворов, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Так, в частности, граждане поддержали строительство БКЛ, запуск МЦД, реабилитацию усадеб Кусково и Покровское-Стрешнево

В 2017 году "Активный гражданин" помогал решать вопросы, связанные с программой реновации. Помимо этого москвичи высоко оценили реставрацию Северного речного вокзала и одобрили концепцию развития парка "Яуза".

Сегодня "Активный гражданин" — это еще и возможность поучаствовать в тематических спецпроектах – фотоакциях, викторинах, квестах. Также благодаря проекту можно узнать о городских новинках и познакомиться с интересными фактами о Москве.

За участие в голосованиях горожане получают баллы. Их можно обменять на товары и услуги, пополнить ими карту "Тройка", счет в приложении "Парковки России", а также сделать пожертвования в благотворительные фонды.

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