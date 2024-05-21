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Российские бойцы три дня выживали под обстрелом в "костюмах-неведимках"

10:24
  • вторник
  • 21 мая 2024

Специальные маскхалаты укрыли от дронов

Российские военные смогли трое суток продержаться под минометным обстрелом ВСУ. В этом им помогли специальные "костюмы-невидимки". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

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Расположение наших бойцов украинцы определили с помощью дронов-разведчиков и открыли огонь. Били из 120-миллиметрового миномета. Россияне три дня прятались от обстрела в окопе.

Когда поняли, что нужно выходить, то вспомнили про маскхалаты. В них солдаты пробирались к свои. Как только их замечал дрон, бойцы тут же присаживались на корточки. И БПЛА их теряли.

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