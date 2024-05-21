ФРГ поддержала план США по использованию доходов от активов России

Речь идет об активах, замороженных в рамках санкций

Германия готова поддержать предложение США об использовании будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, для финансирования помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом во вторник. 21 мая, рассказали информированные источники.

Как сообщает Bloomberg, предложение Вашингтона было воспринято европейскими странами положительно, поскольку оно предполагает использование процентов от активов без изъятия основной суммы.

Предположительно, данный вопрос обсудят на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы семи (G7). Она состоится 23-25 мая в Италии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что любое посягательство на замороженные Западом активы в Москве будут рассматривать как элемент гибридной войны. Чиновница назвала действия западных стран циничным воровством и эскалацией экономической агрессии.

При этом источники уверяют, что в Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. По этой причине варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

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