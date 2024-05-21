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ФРГ поддержала план США по использованию доходов от активов России

10:40
  • вторник
  • 21 мая 2024

Речь идет об активах, замороженных в рамках санкций

Германия готова поддержать предложение США об использовании будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, для финансирования помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Об этом во вторник. 21 мая, рассказали информированные источники.

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Как сообщает Bloomberg, предложение Вашингтона было воспринято европейскими странами положительно, поскольку оно предполагает использование процентов от активов без изъятия основной суммы.

Предположительно, данный вопрос обсудят на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы семи (G7). Она состоится 23-25 мая в Италии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова предупредила, что любое посягательство на замороженные Западом активы в Москве будут рассматривать как элемент гибридной войны. Чиновница назвала действия западных стран циничным воровством и эскалацией экономической агрессии.

При этом источники уверяют, что в Евросоюзе боятся, что, если заложат замороженные активы России, не смогут вернуть их в случае требования Москвы в рамках возможных переговоров с Киевом. По этой причине варианты закладывания или полной конфискации российских активов уже не рассматриваются, уверяют источники.

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