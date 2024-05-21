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Бригадного генерала ВСУ Гнатова заочно осудили в России

11:45
  • вторник
  • 21 мая 2024

Его приговорили к 28 годам лишения свободы

В России заочно вынесли приговор бригадному генералу ВСУ Андрею Гнатову. Об этом сообщает телеграм-канал СК России. Украинскому военному вменили преступления, совершенные на Донбассе в 2019 году. За них суд приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы.

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Приговор выносил Верховный суд Донецкой Народной Республики. Бывший командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил объявлен в розыск, так как приговор вынесен заочно.

По данным СМИ, Андрей Гнатов претендовал на руководящую должность в ВСУ после увольнения Валерия Залужного. Однако должность не получил.

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