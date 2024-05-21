Украинского президента держат в "теплой ванне"

Президент Украины Владимир Зеленский повышает голос на своих генералов из-за того, что от него скрывают информацию о провалах на фронте.

В разговоре с изданием The Economist неназванный источник сообщил, что президент чувствует, что до него доходит "не вся правда" о ситуации в Харьковской области.

"По крайней мере, так он кричит своим генералам", - сказал собеседник британского СМИ.

В свою очередь офицер украинского спецназа Денис Ярославский выразил мнение, что "Зеленского держат в теплой ванне", вместо того, чтобы предоставить полную картину происходящего.

Полномочия Владимира Зеленского как президента истекли 20 мая. Выборы нового главы государства не проводились из-за введенного в стране военного положения. Для ООН Зеленский продолжает оставаться президентом Украины. В Москве отметили, что утрата легитимности Зеленским ничего не изменит для России.

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