ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВСУ испугались, что власти сдадут Харьков России ради заключения мира

10:52
  • вторник
  • 21 мая 2024

Российские военные продолжают продвижение на харьковском направлении

В Вооруженных силах Украины царит страх из-за того, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков ради заключения мирного соглашения с Россией. Об этом пишет журнал The Economist.

Российская армия существенно продвинулись вглубь обороны в Харьковской области
Наступление ВС России в Харьковской области идет по двум направлениям

Как отмечает издание, бойцы ВСУ на харьковском направлении разгневаны из-за успехов ВС России. Некоторые украинские военные считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности и даже предательства со стороны украинских властей.

На этом фоне активно распространяются теории о том, что украинские или американские политики могут сдать Харьков России "в преддверии ужасного мирного соглашения", заявили собеседники The Economist.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение российских бойцов на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжают обстреливать российские города – в частности, Белгород. Это вынуждает нашу страну создавать "санитарную зону", хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Госдепартамент США назвал происходящее на харьковском направлении невероятно отчаянным и критическим моментом для Украины. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что резервы под Харьков перебрасывают с других направлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Харьков
Харьков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.