Российские военные продолжают продвижение на харьковском направлении

В Вооруженных силах Украины царит страх из-за того, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков ради заключения мирного соглашения с Россией. Об этом пишет журнал The Economist.

Как отмечает издание, бойцы ВСУ на харьковском направлении разгневаны из-за успехов ВС России. Некоторые украинские военные считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности и даже предательства со стороны украинских властей.

На этом фоне активно распространяются теории о том, что украинские или американские политики могут сдать Харьков России "в преддверии ужасного мирного соглашения", заявили собеседники The Economist.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение российских бойцов на харьковском направлении – вина киевского режима, который продолжают обстреливать российские города – в частности, Белгород. Это вынуждает нашу страну создавать "санитарную зону", хотя планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Госдепартамент США назвал происходящее на харьковском направлении невероятно отчаянным и критическим моментом для Украины. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что резервы под Харьков перебрасывают с других направлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"