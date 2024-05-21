Названа дата начала переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС

Киев не отказывается от амбиций в сфере евроинтеграции

Страны Евросоюза намерены начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины уже 25 июня. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали источники из числа европейских дипломатов.

Как отметили собеседники Politico, прежде решение о переговорах откладывалось из-за несогласия Венгрии. Также Брюссель хотел развести по времени обсуждение этой темы и июньские выборы в Европарламент.

Ожидается, что 25 июня состоится межправительственная конференция стран ЕС и Украины — на ней и объявят о возобновлении переговоров по вступления Украины и Молдавии в интеграционное объединение, отметили источники.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, Еврокомиссия предоставила государствам план реформ, которые требуется реализовать для продолжения интеграционного процесса. Однако оставаться в статусе кандидата на членство в ЕС можно долго — например, Турция находится в таком положении с 1999 года.

В феврале председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что для продолжения обсуждения этой темы необходимо создать переговорную базу, которая должна быть готова к выборам в Европарламент – они пройдут с 6 по 9 июня.

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