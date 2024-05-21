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Министры иностранных дел ШОС встретились в Астане

12:21
  • вторник
  • 21 мая 2024

Министры почтили минутой молчания память коллеги из Ирана

В столице Казахстана сегодня открылось заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить самые острые международные темы, вопросы формирования нового миропорядка и подготовку к июльскому саммиту. Россию в Астане представляет Сергей Лавров.

Перед началом встречи министры почтили минутой молчания память коллеги из Ирана, он погиб в авиакатастрофе вместе с президентом страны Эбрахимом Раиси.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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