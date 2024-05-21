Министры иностранных дел ШОС встретились в Астане

Министры почтили минутой молчания память коллеги из Ирана

В столице Казахстана сегодня открылось заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить самые острые международные темы, вопросы формирования нового миропорядка и подготовку к июльскому саммиту. Россию в Астане представляет Сергей Лавров.

Перед началом встречи министры почтили минутой молчания память коллеги из Ирана, он погиб в авиакатастрофе вместе с президентом страны Эбрахимом Раиси.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"