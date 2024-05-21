В Зеленограде построят промышленно-производственный объект на 300 рабочих мест

Он откроется в течение пяти лет

В Зеленограде построят новый промышленно-производственный комплекс.

Для его реализации инвестору выделили земельный участок в 1,1 гектара по льготной ставке аренды, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Он расположен по адресу: 707-й проезд, владение 4, и предоставлен ООО "Проезд 707" для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Новый промышленно-производственный объект площадью более 17,8 тысячи квадратных метров даст городу 300 рабочих мест. В новом комплексе займутся производством одежды, косметики, мебели и хозяйственных товаров.

С марта 2022 года в Москве действует мера поддержки бизнеса, при которой власти предоставляют в аренду земли по льготной ставке для развития производств. Договор с компанией ООО "Проезд 707" подписан на пять лет, за это время она должна открыть предприятие.

"Льготная ставка будет действовать на протяжении всего времени реализации проекта", - добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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