ВС России продолжают наступать на харьковском направлении

Под Харьковом линия фронта продвигается, ВС России занимают все более выгодные позиции. Об этом во вторник, 21 мая, рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Как подчеркнул Ганчев, северная часть Волчанска уже полностью освобождена российскими бойцами, они контролируют 40% города. Волчанск остается самой горячей точкой на харьковском направлении, отметил глава области.

В попытках удержаться в Волчанске Вооруженные силы Украины подтягивают резервы с купянского направления и Краматорска, перед ними поставлена задача сдержать наступление российских войск любой ценой, цитирует Ганчева РИА Новости.

16 мая Ганчев сообщал, что подразделения ВС России под Харьковом продвинулись к населенному пункту Липцы и начали его освобождение. Наступление российских частей фактически идет по двум основным направлениям: в сторону Волчанска и в направлении города Липцы, который расположен всего в 15 километрах от Харькова.

Между тем источники рассказали, что в Вооруженных силах Украины царит страх из-за того, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков ради заключения мирного соглашения с Россией.

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